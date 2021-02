Rilancio del turismo. Archeoclub Ferentino, a sostegno dell'amministrazione comunale, mette in campo risorse umane e attività e presenta il piano "Rinascenza". Il sodalizio del presidente Antonio Ribezzo si pone a completa disposizione degli amministratori della città ernica, per contribuire alla rinascita economica e urbanistica di Ferentino.

Pensa in grande Archeoclub, con importanti iniziative nell'ambito del progetto: intervento di studiosi del consiglio nazionale dell'associazione in appositi convegni e collaborazione di alcuni soci della sede locale per studiare e sviluppare tematiche a supporto della "Rinascenza", che individui le criticità da superare, gli interventi urbanistici nell'immediato e da programmare; divulgazione delle attività per lo sviluppo turistico-culturale della città attraverso i media; partecipazione ad eventi comunali; contribuire alla formazione di una cultura civica che assecondi le attività evidenziate e le finalità di "Rinascenza"; in occasione del 50° di Archeoclub d'Italia presentazione del Libro d'Arte su Ferentino. «Archeoclub Ferentino - spiega Ribezzo - considera di grande importanza gli interventi posti in essere dall'amministrazione comunale.

Il parcheggio all'uscita del casello autostradale, le rotatorie a sud e all'ingresso nord della città, unitamente ad altre opere viarie, sono apprezzate dalla cittadinanza proprio perché preposte al miglioramento della circolazione veicolare oltre che dell'impatto visivo. Archeoclub d'Italia, a tutela e promozione del bello, ritiene che oltre a una migliore fruizione delle opere del nostro passato, si debba continuare a porre le stesse ad una costante e appropriata manutenzione. Le opere presenti nei nostri territori sono portatori dell'ingegno dei nostri predecessori, della loro cultura, della capacità di migliorare la vita della popolazione.

E se le opere moderne migliorano la viabilità e la sicurezza di quanti transitano in periferia e nel centro cittadino, riteniamo che la capacità attrattiva monumentale e archeologica che Ferentino possiede, la sinergia del passato e presente, potranno contribuire allo sviluppo del turismo culturale di quanti, amanti della storia o dall'umano desiderio di conoscenza, saranno attratti dalla bellezza che le "pietre" esprimono. Tale sviluppo potrà contribuire anche a una rinascita economica e urbanistica di Ferentino».