Rapinato il Medical Center ad Osteria della Fontana ad Anagni, noto studio odontoiatrico. I malviventi, pare fossero stranieri, sono penetrati nello studio verso le 19.30. Il fatto criminoso non ha avuto, fortunatamente, conseguenze per le persone che si trovavano all'interno dei locali. Sul posto i carabinieri di Anagni, per verificare l'accaduto e recuperare indizi utili alle indagini. Probabile il ricorso all'esame dei filmati, che oltre a riprendere i componenti della banda (naturalmente col viso coperto), potrebbero aver registrato le vetture presenti sul piazzale e parcheggio esterni.