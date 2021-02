Incendio all'autolavaggio sulla Casilina a Ferentino, vicino all'Hotel Bassetto. È successo intorno alle 18.30 nella parte bassa della città gigliata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che ha evitato il peggio. Stando a una prima ricostruzione si sarebbe verificato un cortocircuito a uno dei macchinari. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri come da prassi in queste circostanze. Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni alle auto.