L'amministrazione Ottaviani ha assegnato le attività relative ai rilievi, alle indagini geologiche e alle progettazioni per l'importo di circa 3 milioni di euro, per lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza per il dissesto idrogeologico sulle strade urbane ed extraurbane di maggiore traffico e percorrenza, con particolare riferimento alle zone di periferia in cui sono stati rilevati fenomeni di criticità. In particolare, sono state indicate, quali arterie e strade oggetto di intervento, l'intera variante Casilina, per circa tre km lineari di percorso e la zona di via Forcella, sulla quale sono stati rilevati alcuni smottamenti, unitamente a via Grande, ove insiste un'area soggetta a instabilità geologica. A breve, si procederà all'effettuazione delle stesse attività, con rilievi, indagini geologiche e progettazioni, anche sul versante di via Coroni. L'ufficio lavori pubblici, coordinato dall'assessore Fabio Tagliaferri, a seguito dell'acquisizione delle progettazioni esecutive, procederà all'affidamento dei lavori che, al netto delle emergenze di natura sanitaria, è previsto entro la prossima estate, con la relativa apertura dei cantieri.