"Effetto domenica" sui nuovi casi di positività al Covid-19 in Ciociaria. Come ogni lunedì, a causa dei pochi tamponi eseguiti la domenica, i numeri relativi ai nuovi contagi sono poco significati. Come si legge nel consueto bollettino della Asl di Frosinone, ieri sono stati effettuati 295 tamponi: i nuovi positivi sono 25 e i negativizzati 23.

Per avere un quadro più chiaro sui numeri bisognerà attendere il bollettino di domani. Ma intanto la scia di vittime si allunga e sembra inarrestabile. Altri 4 morti nelle ultime 24 ore in provincia. Si tratta di una donna 79 anni residente a Sora, una donna di 93 anni residente a Frosinone, una donna di 92 anni residente a Frosinone e una donna di 72 anni residente a Sora.

La consueta slide - specificano dalla Asl - non viene trasmessa in quanto statisticamente poco significativa.