Un geyser in via Madonna di Loreto. Nel corso dei lavori di messa in sicurezza del Lungofiume un improvviso guasto a una tubatura e il getto dell'acqua ha superato i due metri.

Forse durante l'intervento la condotta ha subito qualche danno. Gli automobilisti di passaggio hanno immortalato la "fontana", la strada si è coperta d'acqua e la viabilità è rallentata.