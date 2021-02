Danni da maltempo, il Comune ricorda ai cittadini la scadenza entro cui presentare le domande. Il termine ultimo è il 10 marzo alle 14. I danni provocati dal maltempo si riferiscono a quanto accaduto tra il 30 ottobre e il 30 novembre del 2019 a causa di precipitazioni meteo straordinarie. Sant'Elia, lo ricordiamo, ha subito ingentidanni astrutture e proprietà provate. Per questo il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per ricordare di inviare le segnalazioni non oltre il 10 marzo.

«Le segnalazioni dovranno essere distinte tra danni subiti al patrimonio privato (scheda Bl) e danni alle attività economiche-produttive (scheda Cl) mediante la compilazione delle stesseallegate aldecreto del commissario delegato n. B00020 del 26/01/2021 reperibili presso ilComune o scaricabili alla Regione» fanno sapere dal Comune. E con le seguenti modalità alternative: posta elettronica all'indirizzo di posta certificata (Pec): protocollo@pec.comune.santeliafiumerapi do.fr.it (la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o con le modalità tradizionali, scansionata e allegata al messaggio di posta elettronica unitamente a copia deldocumento diidentità) o consegna diretta presso la sede del Comune.