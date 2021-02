Botte da orbi in via Garigliano a Cassino. Scoppia il parapiglia intorno all'ora di cena e si sentono solo urla e sirene. Sembrerebbe che la lite furibonda sia scoppiata tra vicini di casa, ancora non chiari i motivi. Poi, però, in breve tempo i familiari dei coinvolti sarebbero intervenuti creando un parapiglia: diversi i feriti. Tutti lievi. Due delle persone finite in ospedale presentavano ferite da corpo contundente, ma gli investigatori non escludono neppure che si sia trattato di qualche calcio ben assestato. Sul posto carabinieri, polizia e finanza insieme a 118 e vigili del fuoco. Soccorsi i feriti, i militari stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Un'impresa affatto facile