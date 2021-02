Giovane gravemente infortunato mentre faceva lavoretti con la motosega, elitrasportato al Gemelli. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri nel paese. L'uomo, un 29enne del posto, si è ferito con la motosega. La lesione è apparsa subito in tutta la sua gravità, ed i sanitari di Ares 118 prontamente intervenuti hanno deciso per il trasporto presso una struttura della Capitale specializzata in traumatologia.

La ricerca, affannosa ed immediata, ha consentito di reperire una disponibilità presso il Policlinico Gemelli di Roma. Ambulanze ed automedica hanno così trasportato il ferito presso la elisuperficie della Centro Costruzioni Heli World. Nel frattempo il Pegaso 44 è atterrato sulla pista, assistita dai tecnici della famiglia Beccidelli.

Ancora una volta la disponibilità a titolo gratuito della elisuperficie autorizzata dall'Enac anche per i voli notturni, unica a Sud di Roma, palesa la sua preziosità.

In pochi minuti un ferito o un malato, a seconda delle circostanze, è in grado di raggiungere il centro di assistenza più adatto. Grazie al protocollo sottoscritto tra Ares ed i Beccidelli, la centrale attiva il codice rosso, i cancelli vengono spalancati per accogliere l'ambulanza e l'elicottero che assistito da tecnici preparati, atterra per occuparsi del prezioso carico.