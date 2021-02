Prove generali in vista della probabile riapertura delle piste? Sembrerebbe di si visto come è stato preso d'assalto ieri Campo Staffi e che oggi vivrà un'altra giornata da pienone di semplici appassionati. Centinaia, infatti, gli amanti della montagna che, grazie alla bellissima giornata, la zona gialla, e la voglia d'uscire hanno invaso Campo Staffi.

Sold out anche per la ciaspolata organizzata dal circolo "Viperella" che replicherà anche oggi e poi sabato 13 in notturna e domenica 14 febbraio, a dimostrazione della voglia di fare dei gestori del rifugio che concilia con la voglia delle famiglie di scappare dalla città per rifugiarsi in questi paradisi naturalistici. Si spera che questo movimento di gente, toccasana per l'economia locale, non coincida con il dilagarsi del virus. Che dire? Affidarsi alla Provvidenza, in questi casi è d'obbligo.