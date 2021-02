Svegliati nel cuore della notte dalle fiamme e dal fumo che provenivano da un'abitazione disabitata nel centro storico di Ferentino, nel vicolo Titico. Ci sono volute oltre quattro ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. I vigili del fuoco sono subito intervenuti per evitare il peggio. Probabilmente qualcuno che ha trovato "riparo" nella struttura disabitata, potrebbe aver acceso il fuoco per riscaldarsi quando la situazione è precipitata. Questa una delle ipotesi al vaglio degli investigatori.

La ricostruzione

Il rogo è divampato intorno alle 2. Diverse le persone scese in strada poiché il fumo e le fiamme hanno interessato anche qualche altro stabile vicino. Sul posto oltre ai pompieri che hanno lavorato fino alle 6.30 di ieri, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno subito avviato tutti gli accertamenti del caso. Sono in corso indagini per ricostruire quanto accaduto. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma diversi i danni all'abitazioni disabitata. L'area è stata delimitata.

L'odore del fumo si sentiva forte anche nella giornata di ieri. Grande, come detto, lo spavento dei residenti che hanno temuto il peggio davanti alle fiamme e al fumo che avevano preso il sopravvento, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che la situazione potesse degenerare.