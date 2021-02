Tantissimi messaggi anche ieri hanno "invaso" i social.

Messaggi di ricordo di un ragazzo che resterà nel cuore di tutte le persone che lo hanno conosciuto e stimato, e di vicinanza ai familiari che hanno perso il loro caro che aveva solo 29 anni. Oggi alle 15.30 i funerali di Matteo Chianta, il giovane deceduto venerdì scorso all'ospedale "San Camillo" di Roma. Un super tifoso giallazzurro. E ieri prima del match con Venezia, il Frosinone calcio ha voluto omaggiare il suo tifoso. Il difensore Marco Capuano ha portato i fiori nella curva nord dello stadio "Benito Stirpe". E tanti i giocatori, e anche ex calciatori del Frosinone, che hanno ricordato Matteo postando messaggi o foto con lui sulle loro pagine Facebook. E come sono stati tantissimi anche ieri i post di persone non solo del capoluogo, ma anche dei paesi limitrofi, hanno condiviso con il ventinovenne la passione per il calcio e non solo.

Il ricordo

«Il tuo sorriso era la tua più grande forza e i tuoi occhi la nostra sicurezza. Ci manchi, a presto amico mio», «Una persona speciale come te sempre con il sorriso e con quel sorriso solare con cui voglio ricordarti», «Non ci posso ancora credere. Posso soltanto ringraziarti di tutti quei bei momenti passati insieme, tra risate e casini. Mi mancherai amico mio. Ti voglio bene», «Matteo se ti incontra dieci volte al giorno, ti saluta dieci volte. Matteo è sempre sorridente, mai una volta che l'abbiamo visto con il broncio. Matteo ti incrocia con la macchina e suona il clacson all'infinito. Matteo è gioia, è vita, è passione, è amore, è rumore. Non c'è una persona che non sia stata travolta dalla sua gentilezza, dalla sua simpatia, dal suo sorriso. Ora le strade di casa sono vuote, c'è un silenzio che urla, fa male, taglia dentro e non va via. Ora il suono di quel clacson lo cercheremo ogni giorno. Ma tu vola e porta la tua simpatia dappertutto, regala i tuoi sorrisi, scherza, balla, canta e non smettere un minuto di dare la forza alla tua famiglia. Noi cercheremo il coraggio di riprendere ad amare la vita, così come facevi tu», «tu eri il vero leone, fai buon viaggio amico mio. Continua a guardarci e a proteggerci da Lassù», «E chi dimentica i sorrisi e le risate che ci hai fatto fare? Chi dimentica la tua risata contagiosa? Chi dimentica la spensieratezza che ci hai dato nei momenti piu bui? Chi dimentica i tuoi balletti e le tue cantate? Chi dimentica più i giorni che abbiamo trascorso con la tua magnifica presenza? Sarai indelebile nei cuori di tutti noi e nei nostri pensieri, perché tu sei e sarai per sempre unico e speciale».

Questi alcuni dei tantissimi messaggi postati sulla pagina Facebook di Matteo. Insieme ai messaggi anche foto che lo ritraggono con le persone a lui care, in momenti insieme trascorsi inoltre durante le trasferte del Frosinone calcio. Oggi pomeriggio l'ultimo abbraccio a Matteo nella parrocchia della Sacra Famiglia a Frosinone.