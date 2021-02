Tutto pronto per la celebrazione in diretta dalla basilica di Santa Maria Salome di domani su RaiUno. Appuntamento dalle 10.50. La messa sarà presieduta dal vescovo Ambrogio Spreafico.

Per consentire lo svolgimento delle riprese della Rai che offriranno anche una vetrina importante per la città ernica, sono state disposte due ordinanze per la chiusura totale di piazza Palestrina e con servizio rinforzato nel centro storico degli agenti della polizia locale coordinati dal comandate Massimo Belli. La ztl sarà attiva.

Le limitazioni alla sosta veicolare in piazza Palestrina limitatamente all'area situata dietro la chiesa di Sant'Andrea sono previste fino alle 10 di lunedì prossimo con divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli ad eccezione di quelli a servizio della Rai.

Si autorizza l'accesso nell'area pedonale di piazza Santa Maria Salome solo ed esclusivamente ai veicoli necessari per la realizzazione delle riprese televisive.

Domani dalle 8 alle 14 divieto di sosta in piazza Palestrina.

«Purtroppo, a causa delle regole di sicurezza previste dalle normative emanate per contenere il contagio da Covid 19, non sarà possibile far entrare più di 70 persone - ha sottolineato don Angelo Maria Oddi, rettore della basilica di Santa Salome - poiché alcuni dei posti saranno occupati da telecamere e postazioni indispensabili per garantire la diretta tv. Non saranno ammessi fedeli in piedi e l'ingresso, per ragioni organizzative dei tecnici incaricati di curare il programma, potrà avvenire rigorosamente entro le 10.30».

Insieme a sua eccellenza monsignore Ambrogio Spreafico domani concelebreranno il parroco delle parrocchie di Veroli Centro don Andrea Viselli e il rettore della basilica don Angelo Maria Oddi. La diretta su RaiUno dalle 10.50. Un'occasione anche per mostrare gli scrigni preziosi che custodisce la città di Veroli.