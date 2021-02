Per la prima volta in tre settimane, in Ciociaria si contano due giornate con il numero dei contagi oltre i cento. Dopo i 119 casi di mercoledì, ieri se ne sono aggiunti altri 116, con 104 guariti e un decesso. Il tasso di positività torna a crescere, posizionandosi oltre le medie dell'ultimo periodo. Ieri era a 12,51 contro il 10,79 di giovedì.

I nuovi casi

Era dal 13 e 14 gennaio (102 e 106 positivi) che non si verificavano, all'interno di una stessa settimana, due valori in tripla cifra. Un dato da leggere con attenzione anche se, per effetto del modesto numero di casi del lunedì (34), la media si mantiene in linea con le precedenti settimane di questo inizio di 2021. Attualmente, si contano 415 contagi, e una media di 83 nell'arco delle 24 ore. Si tratta di un dato leggermente inferiore all'87,14 della passata settimana e quasi identico all'82,5 registrato tra il 18 e il 24 gennaio, miglior risultato dalla prima decade di ottobre.

Prima ancora la media settimanale si era attestata a 88,14 tra l'11 e il 17 gennaio, quindi, l'ultima volta in tripla cifra media, è stato tra il 4 e il 10 gennaio con 119,86. A cavallo tra fine 2020 e principio del 2021 i casi erano stati 165. Quest'ultimo valore è il peggiore dell'ultimo periodo fino ai 224,29 dei giorni 9-15 novembre in un periodo assai critico, come dimostra anche il picco di 292 tra il 2 e l'8 novembre.

L'ultima volta che i contagi hanno avuto una media settimanale al di sotto dei 30 casi è stato tra il 5 e l'11 ottobre con 29,14 che, pure, aveva praticamente doppiato la cifra dei sette giorni precedenti (15). I nuovi positivi secondo il bollettino quotidiano diffuso dall'Asl di Frosinone sono 11 di Frosinone, 8 di Alatri, 7 di Ceccano, Monte San Giovanni Campano e Sora, 6 di Cassino e Ferentino, 5 di Torrice e Veroli, 4 di Pontecorvo con gli altri 50 sparsi nei vari centri della provincia.



Il decesso

Una sola la vittima di giornata. Si tratta di un uomo di 74 anni di Roccasecca. Fa seguito a una giornata, quella di giovedì, senza decessi. In questa settimana se ne contano 8. Allo scorso venerdì erano 10 con la settimana che poi si è chiusa in crescendo con 20.

I guariti

Sono 104 i negativizzati ufficializzati nella giornata di ieri. Come per i positivi anche in questo caso si tratta della seconda volta in tripla cifra della settimana, che presenta 419 guariti. Dall'inizio dell'anno i negativizzati sono 3.866. Da metà novembre sono circa 11.200. I negativizzati di ieri provengono: 21 da Cassino, 6 da Frosinone, 4 da Sora, 3 da Alatri, Ceccano, 2 da Veroli, 1 da Monte San Giovanni e Pontecorvo tra i comuni da quattro positivi in su. Almeno un guarito ieri è stato registrato in 69 comuni della provincia.

I vaccini

Continua a pieno ritmo l'attività per vaccinare il maggior numero di persone nei tempi più brevi possibile. Di ieri l'annuncio dell'arrivo in Italia del vaccino di AstraZeneca: le prime 250.000 dosi sono attese per oggi all'aeroporto militare di Pratica di Mare. Sarà poi l'Esercito a distribuire il vaccino nelle regioni. Si prevede che dalla prossima settimana potranno essere vaccinati anche gli under 55. Si tratta di un bacino selezionato in base a una serie di priorità. Si tratta, infatti, di insegnanti, operatori scolastici, forze dell'ordine, vigili del fuoco, militari, detenuti e polizia penitenziaria, operatori dei servizi essenziali. In Ciociaria le operazioni di somministrazione dovrebbe cominciare dal 15 di febbraio.

A tal proposito l'assessore regionale alla sanità Alessio D'amato spiega: «Al lavoro per l'aggiornamento del piano con il vaccino AstraZeneca secondo le indicazioni illustrate in conferenza stato-regioni che dovranno essere contenute in un documento formale del ministero. A causa delle ridotte dosi a disposizione si procederà nella maniera più veloce per classi di età (secondo il modello israeliano) e per le categorie che saranno individuate dal ministero della salute come categorie prioritarie. Fondamentale il ruolo dei medici di medicina generale».

Intanto proseguono le prenotazioni dei vaccini per gli over 80, ieri alle 15.30 erano 12.273 su un totale regionale di 195.936, un'ora più tardi erano saliti a 12.340, alle 18.30 erano 12.530, alle 20 12.643 su 199.628 nel Lazio. Ieri sera in tutta la regione eseguite 220.562 vaccinazioni, di cui 6.879 nelle ultime 24 ore.

L'Asl di Frosinone è a 16.778.