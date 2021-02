Passaggi a livello, miglioramento della linea, più attenzione per gli studenti pendolari. L'atteso incontro tra Rfi, Trenitalia e l'associazione "Salviamo la Ferrovia Avezzano-Roccasecca" del presidente Emilio Cancelli si è tenuto giovedì. «Abbiamo raccolto l'impegno già in atto del gestore dell'infrastruttura per ovviare ai guasti occorsi ai passaggi a livello verificatisi nei mesi scorsi e a migliorare il servizio di informazione alla clientela nelle stazioni - hanno spiegato in una nota gli attivisti del gruppo - Abbiamo anche avuto conferma che entro il 2022 sarà avviata e conclusa la fase esecutiva del progetto riguardante l'installazione del sistema di circolazione e segnalamento tipo Ertms-Regional».

Il sistema ha l'obiettivo di ridurre i costi manutentivi e di gestione delle linee ferroviarie secondarie, offrendo anche la possibilità di incrementare la capacità messa a disposizione delle imprese di trasporto ferroviario. Con questa nuova tecnologia, infatti, i tradizionali sistemi di rilevamento del treno e i segnali luminosi sono sostituiti da un sistema di comunicazione via radio che permette di ottimizzare il dialogo terra/treno e di localizzare il convoglio istante per istante.

«Per l'esecuzione dei necessari lavori Rfi ha previsto due chiusure della linea: quarantacinque giorni tra luglio e agosto 2022 e quindici giorni nel periodo immediatamente a ridosso del cambio di orario del dicembre 2022».

L'associazione ha poi sollecitato Trenitalia a risolvere il problema degli studenti ai quali oggi non viene assicurato il rientro dalla Ciociaria verso la Valle Roveto. Se gli studenti abruzzesi prendono il treno per andare a scuola significa che Sora potrebbe puntare su questo importante snodo.

Non solo treni però. «Si è concluso l'iter che ha permesso al Comune di acquisire gli spazi della stazione ferroviaria - ha detto il sindaco Roberto De Donatis - È stato firmato il contratto con Rfi per il comodato d'uso gratuito del fabbricato "viaggiatori" della stazione. Proprio lì sorgerà la "Cittadella del volontariato"».