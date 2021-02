L'ambulanza davanti al bar Chiappini, poi diverse auto e gente con il volto rigato dalle lacrime che entrava e usciva dall'abitazione in via Calvosa. Purtroppo il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Vincenza Chiappini, storica commerciante di Frosinone.

Aveva 81 anni. Una donna che ha fatto tanto per l'attività di famiglia, l'ha portata avanti per anni, e ha trasmesso quella passione, e poi la cortesia, la gentilezza nel saper accogliere i numerosi clienti del locale, nel sapere portare avanti un'attività con impegno e sacrifici, ai figli.

Questa mattina alle 11.30 si svolgeranno i funerali nella chiesa del Sacro Cuore. La signora Vincenza si è sentita male ieri intorno alle 8. Le serrande abbassate del bar Chiappini hanno subito fatto capire che qualcosa di grave era accaduto.

L'ottantunenne era molto conosciuta e spesso era nel bar, non lavorava più da anni, ma per i clienti era sempre un piacere vederla, incontrarla. Ha servito colazioni, aperitivi, caffè per anni ai tanti che si fermavano nel suo bar, punto di riferimento per tanti lavoratori della zona, che prima di raggiungere i loro uffici non rinunciavano e non rinunciano tuttora a fare tappa nel bar storico, del 1967.

Sempre cordiale, accanto al marito Filippo Zangrilli, che è venuto a mancare circa dieci anni fa. Dedita al lavoro e alla famiglia, un grande esempio per i suoi cari. Lascia tre figli, Fabio, Gerardina e Silvana. Oggi, dunque, l'ultimo saluto nella chiesa del Sacro Cuore nel capoluogo, ovviamente sempre rispettando tutte le misure anti-covid.