Coronavirus, nella giornata di ieri sono stati effettuati 927 tamponi in Ciociaria. I nuovi positivi sono 116 e 104 i negativizzati. Questi i numeri che fotografano l'andamento della pandemia resi noti dalla Asl di Frosinone.

Sono stati registrati tre decessi nelle ultime 24 ore - si legge nella nota Asl- uno residente nella provincia di Frosinone e due residenti nella provincia di Latina. Un uomo di 74 anni residente a Roccasecca, un uomo di 94 anni residente a Latina e un uomo di 82 anni residente ad Itri.

La situazione nei comuni

Il maggior numero di nuovi casi si registra a Frosinone con 11 positivi in più. 8 ad Alatri, 7 a Ceccano, Monte San Giovanni Campano e Sora. 6 a Cassino e Ferentino, 5 a Torrice e Veroli e 4 a Pontecorvo. 50 in altri comuni non specificati nella nota Asl.