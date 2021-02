Lutto a Minturno per la scomparsa del maestro Rodolfo Mattozzi, celebre compositore e musicista. Il maestro Mattozzi è morto all'età di 92 anni presso l'ospedale di Frosinone, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per delle patologie pregresse, aggravate dal contagio del Covid-19.

Originario della Campania, dove aveva svolto la sua intensa attività artistica, si era trasferito a Minturno da anni, città cheamava e che aveva scelto come luogo di residenza dopo il pensionamento. Ha fatto parte dell'orchestra della Rai, ma ha anche composto canzoni per Peppino Di Capri, per Nicola Arigliano, Fausto Cigliano, ma soprattutto per Mina, per la quale fu autore di "Nuie".

Oggi pomeriggio alle ore 15, presso la chiesa dell'Annunziata di Minturno, si svolgeranno i funerali a cura della ditta di onoranze funebri Vento. Poi la salma verrà tumulata presso il cimitero di Minturno.