Tutto pronto per i test scritti del concorso per agenti della polizia municipale. Un concorso che sembra avere una maledizione, forse quello più atteso sia dai candidati che dai cittadini, i vigili urbani sono da sempre oggetto di richieste e polemiche, ce ne sono pochi e ne servirebbero di più.

L'iter del concorso partito a luglio scorso parallelamente a tutti gli altri ha subito diversi stop, molti dei quali causati dai diversi dpcm che si sono susseguiti. Così mentre per gli altri il procedimento si è regolarmente chiuso e i vincitori sono già al lavoro nei diversi settori del Comune, i candidati alla Municipale sono ancora in attesa.

Un'attesa, finalmente, terminata. Appuntamento il 16 al campus Folcara. Saranno infatti le aule dell'Unicas ad ospitare i candidati per lo svolgimento dei test scritti, dovrebbero essere circa una cinquantina quelli che hanno superato le preselezioni nei mesi scorsi. Il 25 è stata fissata, invece, la prova orale. Un sopralluogo effettuato al primo piano della facoltà di Giurisprudenza dalla segretaria generale del Comune, Rosanna Sanzone, dal dirigente dell'area tecnica, Mario Lastoria, e dalla dirigente dell'area Finanziaria, Monica Tallini, ha consentito di verificare la perfetta idoneità di due ampi locali che potranno accogliere i 50 candidati che hanno superato a suo tempo la prova preselettiva.

Nel rispetto delle prescrizioni del decreto del presidente del consiglio del 14 gennaio, i candidati verranno però separati: sosterranno la prova 25 in un locale, l'altra metà in quello atti Il Dpcm ha stabilito infatti che "a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico scientifico».

Tutto è stato ben programmato per garantire il distanziamento e la sanificazione delle aule e dei bagni anche durante lo svolgimento della prova. «Finalmente, dopo tanti rinvii imposti dai vari Dpcm - dice il sindaco – il concorso può essere riavviato. Contiamo di operare le prime assunzioni già a partire dai primi giorni di marzo e mesi che "a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal dipartimento della Funzione Pubblica e validati dal Comitato tecnico scientifico».

Tutto è stato ben programmato per garantire il distanziamento e la sanificazione delle aule e dei bagni anche durante lo svolgimento della prova. «Finalmente, dopo tanti rinvii imposti dai vari Dpcm - dice il sindaco –il concorso può essere riavviato. Contiamo di operare le prime assunzioni già a partire dai primi giorni di marzo e mettere al servizio della nostra comunità professionalità preziose e indispensabili per il buon andamento delle cose, dalla viabilità alla sosta, dal controllo del territorio, ai tanti altri adempimenti che attengono ai nostri vigili».

L'attuale organico della polizia Municipale, ulteriormente diminuito con l'andata in pensione il primo febbraio scorso di un'altra unità, l'istruttore Maurizio Tedesco, conta oggi solo 12 elementi: un comandante, tre istruttori direttivi di vigilanza (ufficiali), 8 istruttori.

Di quest'ultimi, quattro sono "non idonei al servizio in strada". «Facilmente, quindi, comprendere quanto necessaria ed urgente sia l'assunzione di nuove leve» commentano in una nota dall'Ente.