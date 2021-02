Cancelleria del dibattimento del tribunale di Cassino in standby per l'esecuzione dei tamponi. Stando a quanto accertato poco fa in tribunale, uno dei dipendenti sembrerebbe essere risultato positivo. Ancora non c'è l'ufficialità del risultato ma per tutti i dipendenti si è resa necessaria l'esecuzione dei tamponi. Il ritardo accumulato, fanno sapere dal Tribunale, è legato proprio a questa necessaria opera di screening. Ma senza creare allarmismi.