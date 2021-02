Convento delle suore calvariane in Piazza Luigi Pietrobono, c'è una nuova data per la vendita senza incanto. Dopo l'asta del 12 gennaio scorso, andata deserta, è stato stabilito un nuovo appuntamento per aggiudicare lo storico complesso religioso: giovedì 25 marzo, alle ore 11, presso l'istituto vendite giudiziarie in via Zoe Fontana a Roma. Si parte da una base fissata in 306mila 960,30 euro (per la prima asta la cifra era di 341mila euro, ndr), con rialzo minimo in caso di gara stabilito in 15mila euro.

Come già detto in precedenza, l'edificio è finito al centro di una complessa vicenda giudiziaria che ha visto l'ordine delle Calvariane impegnato a dismettere molti beni e strutture, tra cui quella di Alatri, frutto di fusioni tra edifici singoli (una parte è d'origine medievale) e che presenta uno sviluppo verticale non omogeneo con tre/quattro livelli fuori terra, oltre ad un piano seminterrato.

Lo stabile, che accoglie anche preziosi affreschi, è stato a lungo sede di un'apprezzata scuola dell'infanzia, nella quale moltissimi bimbi hanno mosso i loro primi passi come alunni. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è mercoledì 24 marzo prossimo, alle ore 12. Vedremo se ci saranno offerte per comperare il palazzo o se si dovrà ricorrere ad un'ulteriore asta, rivivendo lo stesso iter che anni fa interessò il Politeama di via Roma.