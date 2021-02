Affidati i lavori di manutenzione straordinaria per l'impianto di illuminazione pubblica nelle strade del centro storico. Come riporta la specifica determina il Comune di Pofi provvede, attraverso ditte specializzate, alla gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, per eliminare ogni eventuale situazione di disagio derivante dall'inefficienza dei lampioni.

Tutto questo anche tutelando l'incolumità pubblica e privata, con l'eliminazione di possibili pericoli derivanti dal malfunzionamento delle luci. Inoltre da qualche tempo, anche in occasione delle forti piogge, si sono verificati ripetuti distacchi degli interruttori automatici a protezione dell'impianto di illuminazione pubblica nel centro storico. Da qui la necessità di intervenire e risistemare la rete elettrica, eliminando ogni eventuale pericolo. La somma prevista per l'intervento è di 2.500 euro.

La periodica manutenzione assicura servizi efficienti, ma soprattutto riduce i rischi legati al malfunzionamento che potrebbe lasciare al buio intere zone. Le diverse aree, centrali e periferiche, devono essere illuminate, protette e sicure per garantire tranquillità ai cittadini e rendere il paese accogliente.