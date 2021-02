Arriva il nuovo Postamat. La prossima settimana verrà sostituito l'Atm diventato ormai obsoleto.

Lo rende noto il vicesindaco Vincenzo Cacciarella, che in un post pubblicato sui social spiega: «Dopo la riattivazione dei turni pomeridiani ora viene sostituito anche il Postamat. Ringraziamo la Direzione di Poste Italiane per avere accolto le nostre richieste e mantenuto gli impegni. La nostra collaborazione con gli uffici ubicati sul territorio continua. Ringraziamo tutti, dal direttore agli operatori, per il lavoro svolto in questo periodo difficile».

Dopo i ringraziamenti, l'impegno di Ciacciarella: «Continuerà la nostra attenzione quotidiana nel farci carico dei problemi e risolverli con determinazione e in sinergia con gli altri enti». Dunque, i servizi postali tornano finalmente alla regolarità: stop alle file in strada all'esterno dell'ufficio, sotto le intemperie.

Il nuovo Postamat è al servizio degli utenti che per mesi hanno protestato. I cittadini erano costretti a sostare fuori dalla sede di piazza Tomassini sotto il sole o la pioggia e non avevano a disposizione un Postamat efficiente. Ora, gli sportelli sono aperti anche il pomeriggio e a giorni sarà installato il nuovo Atm esterno per effettuare comodamente tutte le operazioni.