Incontro sulla sicurezza di Internet e sui pericoli che la rete nasconde. È nell'ambito di questa iniziativa che l'Istituto Comprensivo Ceccano 1 si collegherà a un gran numero di scuole italiane per una giornata all'insegna della sensibilizzazione e dell'insegnamento su come prevenire i pericoli del web.

Il 9 febbraio, dalle ore 10 alle 12, in occasione del "Safer Internet Day" (Sid), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete (https://www.saferinternetday.org/), istituita e promossa dalla Commissione Europea con l'intento di stimolare sensibilità e riflessione tra i giovani sull'uso consapevole di Internet e sul ruolo attivo di ciascuno nella realizzazione del web quale luogo positivo e sicuro, si svolgerà l'evento multimediale in diretta streaming. L'appuntamento è stato organizzato dalla Polizia Postale e inserito nel Progetto #cuoriconnessi.

L'importante iniziativa è rivolta alle studentesse e agli studenti delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado. I ragazzi potranno intervenire al dibattito a cui parteciperanno il Capo della Polizia, il Prefetto Franco Gabrielli e la dottoressa Giovanna Boda, Capo del Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'Istruzione. Per l'occasione verranno proiettati due docu-film di storie vere di adolescenti. A seguire un confronto con i giovani in diretta, provenienti da quaranta scuole individuate sul territorio nazionale.