Ladri e vandali sono tornati a colpire in alcune zone di Ferentino. Episodi che non fanno stare tranquilli.

Dopo gli ultimi raid compiuti alla stazione ferroviaria della città, ieri notte i malviventi per l'ennesima volta, sono penetrati nella scuola capoluogo dell'Istituto Comprensivo 1, in via Circonvallazione, in pieno centro, per rifornirsi di monete. Hanno forzato i distributori automatici di bevande e merendine al primo piano, ovviamente dopo avere danneggiato pure una porta secondaria dell'edificio, ripulendoli dei pochi spiccioli.

Duro il consigliere di opposizione Luca Zaccari che dinanzi a questo ultimo episodio non dimentica quelli accaduti ai parcheggi della stazione :«è assurdo che i parcheggi della stazione ferroviaria siano sprovvisti ancora di telecamere, installate invece solo nei locali dello scalo cittadino».