Il Comune di Boville Ernica, in applicazione delle previsioni normative e delle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione, ritenendo che la collaborazione di soggetti interni ed esterni all'amministrazione sia strumento utile ed indispensabile per un'efficace programmazione delle strategie di prevenzione del fenomeno corruttivo, intende realizzare con il presente avviso una forma di consultazione nel processo di aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione 2020-2022 - approvato dalla giunta comunale 30 gennaio scorso.



L'invito

L'invito pertanto a tutti i cittadini, ai rappresentanti di categoria e delle associazioni in genere, i rappresentati delle organizzazioni sindacali nonché i responsabili ed i dipendenti tutti dell'Ente, a fornire il proprio contributo propositivo sul Piano, consultabile sul portale del Comune di Boville Ernica, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti-Prevenzione della Corruzione".

Tutti i soggetti cui il presente avviso è rivolto potranno trasmettere, entro il giorno 17 febbraio proposte e/o osservazioni - delle quali si potrà tener conto ai fini dell'elaborazione del nuovo documento programmatorio per il triennio 2021/2023, a mano presso l'Ufficio protocollo del comune di Boville Ernica, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.boville-ernica.fr.it

Non si terrà conto delle proposte e dei suggerimenti anonimi.

C'è tempo, dunque, fino al prossimo 17 febbraio per far pervenire proposte o osservazioni.