Scatta l'allarme in Salento per quella che sembra essere una pericolosissima sfida social, la planking challenge. A Gallipoli (Lecce) gruppi di adolescenti colgono di sorpresa gli automobilisti e si lanciano sulle vetture in corsa, emulando così - pericolosamente - le "gesta" pubblicate sul Web da loro coetanei. A lanciare l'avvertimento sono stati diversi utenti tramite segnalazioni su un gruppo Facebook frequentato dai cittadini gallipolini.

Il Nuovo Quotidiano di Puglia riporta alcuni messaggi postati sul gruppo Facebook. "Vorrei segnalare agli automobilisti - scrive preoccupata Debora - che in Viale Europa ci sono ragazzini tra i 10 e i 12 anni che si nascondono dietro le auto parcheggiate e appena vedono i fari di un'auto si buttano letteralmente in mezzo alla strada".

Il tutto accade tra le otto e le nove di sera. Due le zone indicate: viale Europa e centro storico, nei pressi della Chiesa della Madonna della Purità. Finora le segnalazioni - precisa il Quotidiano salentino - ci sono state solo sui social, mentre nessuna richiesta di intervento sarebbe giunta al sindaco, alla polizia municipale e alle forze di polizia, che hanno comunque intensificato i controlli.