73 nuovi positivi su 676 tamponi effettuati nella giornata di ieri, 3 febbraio, in Ciociaria. 55 i negativizzati. La notizia positiva è che nelle ultime 24 ore non si sono registrati i decessi.

Questi i numeri che fotografano l'andamento della pandemia da Covid in provincia resi noti nel consueto bollettino della Asl di Frosinone.

La situazione nei comuni

Il maggior numero di nuovi casi si registra a Sora con 10 positivi in più. 7 a Veroli. 5 ad Alatri, Ceccano e Isola del Liri. 4 a Pontecorvo e Arpino. 3 a Frosinone, Ferentino e Monte San Giovanni. 24 in altri comuni non specificati nella nota Asl.