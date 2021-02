La giunta comunale di Supino ha aderito alla proposta della ditta "Be Charge srl (BEC)" e ha deliberato di approvare lo schema di protocollo d'intesa per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e per la gestione del servizio di ricarica. Deliberato, inoltre, di approvare lo schema di concessione per "concessione gratuita di suolo pubblico per l'in stallazione di ricarica per autoveicoli alimentati ad energia elettrica in area pubblica".

La giunta comunale ritiene come siti idonei per il collocamento dei dispositivi, l'area di parcheggio in via Conella e parcheggio via Privito. È stato dato mandato agli uffici competenti per la stipula del protocollo d'intesa e successivo atto di concessione per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici e gestione del servizio di ricarica.