Il 15 febbraio è probabile che nelle zone gialle si potranno riaprire le stazioni sciistiche. Filettino e tutti gli operatori che vivono di neve aspettano fiduciosi, anche perché quest'anno la coltre bianca ha raggiunto i due metri che, salvo cambiamenti repentini del tempo, dovrebbe garantire un minimo di stagione sciistica.

In merito alla gestione e più in generale della situazione di Campo Staffi ecco, ad oggi, la situazione raccontata dal sindaco Gianni Taurisano che si sta adoperando non poco per sciogliere gli ultimi nodi.

«Abbiamo individuato un potenziale gestore che già si è presentato in Comune e a giorni dovremmo definire il tutto - spiega - Abbiamo fatto le consuete manutenzioni e collaudi. In linea di massima è tutto pronto per aprire». Non resta, quindi, che incrociare le dita e attendere il 15.