Urbanistica, differenziata, Piloni. Diversi gli argomenti trattati nella seduta di ieri del Consiglio comunale dedicata al question time. L'assessore all'ambiente Massimiliano Tagliaferri, rispondendo ai quesiti del consigliere Marco Mastronardi, ha annunciato che tra la fine di marzo e l'inizio di aprile il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti in città consegnerà l'isola ecologica permanente; ieri sera, inoltre, la giunta comunale ha approvato la delibera di partecipazione al bando regionale per l'introduzione della tariffa puntuale che consentirà ai cittadini di risparmiare ulteriormente a fronte di una diminuzione del 35% già avvenuta grazie alle ottime percentuali di raccolta differenziata che, nel capoluogo, hanno superato il 70%.

L'assessore Tagliaferri, rispondendo sempre a Mastronardi, sugli abbandoni di rifiuti ha specificato che i maggiori problemi si riscontrano nella zona industriale cui si cercherà di ovviare con l'installazione a breve delle fototrappole; per il resto, in città, soprattutto nella zona bassa, si è accertato un problema di raccolte non conformi in diversi condomini che sono situazioni già segnalate ai trasgressori. Novità importanti per la rigenerazione urbana.

Il sindaco Ottaviani, rispondendo a Mastronardi, ha annunciato che la Regione ha inviato le sue osservazioni sulle delibere e che, entro febbraio, saranno recepite dal Consiglio comunale tanto che da marzo le procedure saranno operative, aprendo una nuova stagione per la pianificazione urbanistica con sblocco di risorse e nuove opportunità di lavoro. Entro fine febbraio dovrebbe concludersi pure la vicenda relativa alla transazione con il proponente del project dei Piloni.

Rispondendo a una interrogazione del consigliere Stefano Pizzutelli, il sindaco Ottaviani ha ricordato come sulla disponibilità dell'area dei "Piloni" è in piedi una trattativa. Il project del concessionario si è rivelato a conti fatti inattuabile e l'ammini strazione comunale ha avanzato nei mesi scorsi una proposta di transazione (110.000 euro da pagare in tre annualità, ndr) per chiudere la partita.