I bambini della prima elementare di Ausonia posti in isolamento sono risultati tutti negativi. La bella notizia purtroppo è coincisa con il terzo decesso, una donna di ottantotto anni, che va a sommarsi ai due coniugi morti lo scorso anno a inizio pandemia.

Sono 24 attualmente i positivi al Covid-19, un numero decisamente rassicurante rispetto ai 34 raggiunti la settimana scorsa, mentre si sono negativizzate settantasette persone.

«Abbiamo visto come un singolo contagio possa far correre il virus da famiglia a famiglia se non alziamo al massimo il livello di guardia e se non ci isoliamo per bene -le parole del sindaco Cardillo - Quello che esorto a fare ancora una volta è di limitare al minimo i contatti e rispettare le regole. Un augurio di pronta guarigione a nome di tutta la cittadinanza mi sento di farlo in questo momento a due nostri concittadini che stanno lottando più di altri».