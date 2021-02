Presto ci sarà wi-fi per tutti a Castelnuovo Parano. Una grande novità per il piccolo centro della Valle che è risultato tra i duecentonovantadue comuni premiati dall'Unione Europea. L'amministrazione comunale del sindaco Oreste De Bellis, infatti, ha partecipato al bando che prevede l'installazione di punti per la connessione gratuita degli utenti.

Cinque le postazioni individuate a Castelnuovo Parano, che dovrebbero bastare a coprire tutte le zone del paese, Casali, il palazzo municipale, il centro storico, le Valli lungo la superstrada Cassino-Formia e gli edifici scolastici. «Portiamo a casa un altro importante traguardo e successo; nei i prossimi giorni verrà approvato il progetto e saranno realizzati i lavori», il commento del primo cittadino.