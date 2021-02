Suio in festa quest'oggi per il compleanno di Antonio La Starza, considerato il libro di storia vivente di Suio, il quale compie cento anni. In occasione del compimento del secolo di vita, l'Associazione P.S Terra di Suio ha donato una targa ad Antonio, che entra di diritto nella storia del centro termale. «Siamo orgogliosi - hanno detto i concittadini - di avere due centenari: Emma e Antonio».

Antonio, durante la II guerra mondiale, era in servizio presso la milizia artiglieria contraerei e visse la tristemente famosa "notte di Taranto", "operazione Judgement". La flotta navale della regia marina italiana fu attaccata e quasi annientata dagli aerei inglesi della Royal Air Force, decollati da una portaerei.

A Taranto Antonio serviva la patria collocando con fatica in aria palloni di sbarramento antiaereo gonfiati a idrogeno, che galleggiavano sopra la città per intralciare le incursioni dal cielo.