È stata aggredita in pieno centro, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia. Imma Altrui, professionista cassinate, ha ufficializzato il suo ingresso nella Lega in una conferenza stampa venerdì scorso, alla quale erano presenti i vertici locali del Carroccio.

Erano circa le 18 quando la Altrui stava raggiungendo la sua macchina per andare via. La vettura era parcheggiata nella traversa che si trova alle spalle della Posta, a pochi metri dall'ingresso del Palazzo di Giustizia. Si sarebbero avvicinati due uomini, uno dei quali si sarebbe scagliato contro la donna, insultandola e arrivando addirittura a spintonarla.

Attimi di paura, l'altro uomo presente ha fermato l'aggressione. Inulti e minacce con riferimenti a questioni politiche. «Ho paura perché non posso escludere che possa accadere di nuovo o che possa incontrare questa persona ancora». Intanto, la professionista ha presentato denuncia ai carabinieri che ricostruiranno quanto accaduto martedì pomeriggio. «Attaccare una persona non ha giustificazioni, sicuramente non è accettabile una qualsiasi motivazione politica, di qualsiasi fazione o partito si faccia parte. Per non parlare poi della violenza, che sia fisica o verbale, nei confronti di una donna. Ho avuto molti messaggi di solidarietà, e di questo ringrazio tutti».

Sulla questione si è espressa l'onorevole della Lega Francesca Gerardi: «Ho saputo quanto è accaduto a Imma Altrui, spetterà alle autorità ricostruire i fatti e verificarne le motivazioni. Condanno fermamente ogni forma di violenza verbale e fisica, la dottoressa Altrui è una persona seria e un valore aggiunto per il nostro partito. Chi si macchia di tali episodi deve rimanere isolato da ogni contesto politico a sociale».