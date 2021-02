Aumentano i casi e i ricoveri, mentre calano i decessi e le terapie intensive. Così l'assessore alla sanità della Regione Lazio fa il punto dei contagi. Alessio D'Amato scrive: «Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. Su oltre 11.000 tamponi nel Lazio (+1.373) e quasi 16.000 antigenici per un totale di oltre 27.000 test, si registrano 1.164 casi positivi (+322), 49 decessi (-3) e 2.119 guariti. I casi a Roma città sono a quota 500.

Bisogna mantenere alta l'attenzione. Nella Asl Roma 1 sono 232 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono undici i ricoveri. Si registrano cinque decessi di 70, 74, 74, 79 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 192 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Settanta i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano otto decessi di 60, 72, 74, 78, 81, 82, 84 e 93 anni con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 76 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono otto i ricoveri. Si registrano dieci decessi di 54, 57, 58, 76, 77, 79, 80, 82, 84 e 87 anni con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 61 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 88 anni con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 38 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sei decessi di 58, 68, 69, 72, 94 e 95 anni con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 252 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi di 69, 79, 80, 83, 83, 92 e 93 anni con patologie».

Poi il punto nel resto del Lazio: «Nelle province si registrano 313 casi e sono dodici i decessi nelle ultime 24 ore. Nella Asl di Latina sono 97 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 51, 86, 92 e 97 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 119 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 99 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 50 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 57, 78, 85 e 92 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 47 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Si registrano tre decessi di 67, 81 e 96 anni con patologie» conclude l'assessore D'Amato.

In Italia, invece, i nuovi positivi sono 13.189 su 279.307 tamponi. Il tasso di positività è al 4,72%, in risalita dal 3,95%, come pure casi (l'altro ieri 9.660) e tamponi (244.429 nel precedente bollettino). Va detto che il tasso di martedì era il più basso da quando sono conteggiati anche i test rapidi.

Gli attuali positivi sono 434.722, i guariti o i dimessi 2.059.248 e i morti, con gli ultimi 477, 89.820 su 2.564.627 casi dall'inizio dell'emergenza. Tra gli attuali positivi 412.506 si trovano in isolamento domiciliare, 20.071 sono in ricovero ordinario, 2.145 sono in terapia intensiva con 133 nuovi ingressi.

Sul fronte dell'incremento di giornata prima la Lombardia con 1.738, poi la Campania con 1.539. Più staccate le altre a cominciare dal Lazio con 1.164, dall'Emilia Romagna con 1.047 e dalla Puglia con 1.044. Sotto i mille Trentino-Alto Adige con 914, Sicilia con 886, Piemonte con 819, il Friuli Venezia Giulia con 692, e il Veneto con 629, via via tutte le altre con la Valle d'Aosta a 11.