È tempo di orientamento: in arrivo gli open day di Dipartimento dell'Unicas. In attesa del tradizionale evento di orientamento di Ateneo "Open Day Unicas Orienta/Career Day 2021" programmato in primavera, il centro orientamento universitario, in collaborazione con i docenti delegati nei cinque dipartimenti dell'Ateneo, ha organizzato da venerdì 5 fino al 12 febbraio, l'open week dei Dipartimenti. Quattro appuntamenti in diretta on line con i Dipartimenti Unicas, che vedranno coinvolti oltre 50 docenti e personale tecnico amministrativo, che presenteranno l'offerta formativa dei Corsi di studio triennali e magistrali.

Il primo Dipartimento a scendere in campo sarà quello di Economia e Commercio, il 5 febbraio alle ore 15. Sul sito dell'evento unicasincontra.unicas.it/open-week-2021 è disponibile il programma completo degli appuntamenti. Seguiranno sempre alle 15, il 9 febbraio il Dipartimento di Scienze Umane Sociali e della Salute, il 10 i due Dipartimenti di Ingegneria e infine il 12 concluderà l'open week, il Dipartimento di Lettere e Filosofia. L'evento è rivolto agli studenti delle scuole superiori, universitari, neolaureati e a tutti gli interessati ad approfondire la conoscenza dell'Unicas.

Un'occasione quindi conoscere l'Ateneo ed entrare nel dettaglio dei corsi di studio, saranno inoltre presenti laureati di successo e studenti Unicas, che parleranno in diretta della loro esperienza di studio. Sarà possibile partecipare on line sulla piattaforma google meet, interagendo con docenti e studenti, sarà attivo un link per richiedere un attestato di partecipazione. L'open week dei dipartimenti è una novità assoluta per il nostro Ateneo» spieega il professor Francesco Misiti presidente del centro di orientamento.

Questo evento di avvicinamento all'Open Day Unicas Orienta/Career Day 2021, programmato per il 15 e 16 aprile, si affianca a un'altra novità: l'Unicas incontra, che vede l'attivazione di una finestra on line per ciascuno dei cinque Dipartimenti a cadenza mensile fino all'estate, dove i docenti potranno incontrare gli studenti e rispondere alle loro domande e curiosità.