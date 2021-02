Molti cittadini hanno commentato con indignazione e sdegno le immagini dell'immondizia abbandonata per strada in via Cocorbito.

C'è di tutto, perfino calcinacci e rifiuti ingombranti, a deturpare il verde che costeggia la strada. I residenti chiedono agli organi competenti di bonificare l'area, considerata anche la presenza di materiali inquinanti.