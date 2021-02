Gli clona la carta e fa acquisti per 5mila euro, ma alla fine viene denunciata per truffa. A scoprire la 20enne i carabinieri della locale Stazione diretta dal comandante Serpico. Le indagini sono nate dopo la denuncia di un 60enne romano e da queste è emerso che la ragazza, dopo aver clonato la carta dell'uomo, accertavano che la donna, ha acquistato on line arredi da bagno, mobiletti e scaffalature per un valore di circa 5000 euro.

Fatta la perquisizione domiciliare dai carabinieri è stata rinvenuta la merce acquistata illegalmente. In una seconda operazione sempre dei carabinieri della Stazione denunciato per truffa un 35enne romano, che aveva messo in vendita sul web un iphone. E dopo aver convinto una donna romana ad acquistarlo si è fatto inviare tramite bonifico 330 euro che però.