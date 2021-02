"È tramontato il sole anche su questa nuova emergenza. Sono ufficialmente concluse, con la chiusura del campo di Santa Rufina, le attività di supporto al COC di Rieti da parte dei volontari intervenuti da tutta la Regione in questi giorni - così i volontari della protezione civile di Pescosolido commentano in un post sulla loro pagina social la conclusione degli interventi nel reatino.

"Il Sindaco di Rieti, insieme a tutti i responsabili del COC, ha voluto ringraziare personalmente tutte le Associazioni intervenute per l'eccezionale lavoro svolto - proseguono i volontari - Noi siamo stati presenti, sin dalla giornata di martedì scorso, con varie squadre che si sono alternate in turni H24 per portare a termine i numerosi interventi assegnati.

Un ringraziamento al COV, il nostro coordinamento, che come sempre ha riposto grande fiducia in noi ma soprattutto un ringraziamento personale a tutti i nostri Volontari che, ancora una volta, non hanno avuto la minima esitazione e si sono resi disponibili a partire per portare aiuto dove c'era bisogno."