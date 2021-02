Terza morte sul lavoro in tre giorni in Toscana. Una lunga scia di sangue che sembra inarrestabile. A perdere la vita, questa volta, un operaio di 22 anni morto schiacciato sotto una pressa in un'azienda tessile, in provincia di Pistoia.

La vittima è un tunisino residente a Prato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava pulendo un macchinario quando, per motivi da accertare, è rimasto intrappolato riuscendo a chiedere aiuto battendo un braccio sulla lamiera.

I colleghi hanno prontamente allertato i soccorsi ma i tentativi di salvare il ragazzo si sono rivelati vani. I vigili del fuoco hanno cercato di estrarre il corpo ma durante il tentativo di liberarlo l'operaio è deceduto.