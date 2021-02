Il "Centro Italia Soccorsi – Ambulanze" ha regalato anche al Comune di Pignataro Interamna trenta saturimetri. La donazione degli strumenti che rilevano la quantità di ossigeno nel sangue, uno dei parametri di riferimento per monitorare l'andamento di Covid-19, è stata fatta qualche giorno fa anche a favore del vicino comune di San Giorgio. «Sono gesti che in un momento così complesso ci ricordano come il fare del bene rappresenti lo strumento più utile per un futuro ma anche un presente migliori» le parole di commento del sindaco Murro.

I saturimetri donati dal Centro Italia Soccorsi – Ambulanze, che da anni opera nel settore a Cassino e dintorni, saranno messi a disposizione delle persone in condizioni di necessità. «Al Centro va il ringraziamento di tutta la comunità di Pignataro Interamna» ha precisato Murro.