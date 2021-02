La variante inglese del Coronavirus potrebbe aver subito alcune ulteriori modifiche genetiche. A riportare la notizia è la Bbc news online, che ha spiegato come «i test condotti su alcuni campioni abbiano mostrato una mutazione, la E484k, già osservata nelle varianti che hanno avuto origine in Brasile e Sudafrica». Calum Semple, membro dello Scientific Advisory Group for Emergencies, ha detto: «La mutazione più preoccupante, che chiamiamo E484k, si è verificata spontaneamente in alcune parti del Paese».

Questo tipo di cambiamento è preoccupante sia perché alcuni vaccini hanno risposto peggio in termini di efficacia, sia perché in laboratorio ha dimostrato la potenziale capacità di aggirare la risposta anticorpale del sistema immunitario. Significa che potrebbe provocare reinfezioni o in ogni caso abbassare la forza delle difese.