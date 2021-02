Arriva la fibra ottica nella scuola elementare "G.B. Vincenzo Caramadre". Nella giornata di domani la ditta, incaricata dalla società di gestione del servizio telefonico, procederà con i lavori per la messa in posta della fibra ottica che andrà a servire l'istituto scolastico che si trova in via Salvo d'Acquisto.

Un collegamento fondamentale soprattutto in questo periodo storico. Anche per questo motivo sarà necessario svolgere alcuni lavori sul territorio. Il sindaco Anselmo Rotondo ha emesso un'apposita ordinanza con cui ha disposto per la giornata di domani, a partire dalle sette e fino al completamento dei lavori, in via Pietro Micca il divieto di transito, di sosta e di fermata.

Un'ordinanza necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori. Divieti che resteranno in carico fino al completamento dell'opera.