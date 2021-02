Coop e Comunità di Sant'Egidio insieme per un'iniziativa benefica con la spesa... sospesa. In questi tempi di crisi sanitaria e poi anche economica, molte famiglie sono in difficoltà e si affidano ad associazioni e volontari. Il comitato soci Unicoop Tirreno e la Comunità di Sant'Egidio di Frosinone, portano a conoscenza la cittadinanza che è stato attivato un carrello "spesa sospesa" nel punto vendita, affiliato Unicoop, di via Casilina Nord a Frosinone.

«Chiunque voglia donare del cibo alla comunità di Sant'Egidio che fornisce pasti a persone bisognose tre volte a settimana presso la mensa diocesana, può recarsi presso il negozio Coop e donare quello che può - spiegano i promotori dell'iniziativa - Anche un solo pacco di pasta può fare la differenza tra mangiare e digiunare per cinque persone. Grazie per quello che potrete fare».