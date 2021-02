Minore torna a casa ubriaco e si sente male. E' accaduto ad Ausonia dove la mamma del ragazzino, dopo il leggero malore del figlio, ha voluto vederci chiaro. La donna ha allertato i carabinieri per capire chi avesse venduto alcolici al figlio minorenne.

I militari, dopo mirate verifiche, hanno accertato che il ragazzino avesse bevuto in un bar della zona. Il titolare del locale, un 24enne già censito per reati contro la persona, è stato denunciato per il reato di "somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni sedici".