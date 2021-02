Il 30 gennaio, come ogni anno, è stata celebrata la "Festa mondiale della nonviolenza e della pace". La ricorrenza è stata istituita nel giorno della scomparsa di uno dei massimi ispiratori del movimento non violento ne mondo, il Mahatma Gandhi. La giornata fu istituita come punto di partenza per una educazione pacificatrice e non-violenta a carattere permanente. I ragazzi dell'Azione Cattolica di Ceccano si sono uniti ai loro coetanei della provincia per celebrare, virtualmente, proprio questa data.

Come riporta il sito dell'Azione Cattolica, sono stati oltre 300 i giovani chiamati a partecipare, ognuno dal proprio gruppo parrocchiale, a un incontro dedicato alla pace. In videochiamata sulla piattaforma Google Meet, sabato scorso a partire dalle ore 15, i ragazzi si sono riuniti per la fine del mese della Pace. Sono state svolte attività basate sui temi proposti da Papa Francesco per la Giornata Mondiale del 2021, con lo scopo di sensibilizzare i giovani, le famiglie e tutti coloro che vorranno ascoltare il messaggio.

Ogni gruppo parrocchiale ha presentato i lavori che ha svolto durante le attività di avvicinamento secondo tre fasce di età. Ciascuna ha partecipato all'incontro con i propri coetanei nelle fasce 6-6, 9-11, 12-14. Sono stati impegnati i ragazzi dell'Azione Cattolica in tutta la nostra provincia: in particolare quelli di Ceccano, Frosinone, Giuliano di Roma, Ferentino e Boville Ernica. Li hanno accompagnati nelle varie attività i volontari dell'Acr insieme, ovviamente, ai loro assistenti spirituali. Dunque, un percorso nel segno delle non-violenza, portato a termine con successo dai ragazzi ceccanesi.