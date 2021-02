"Il teatro torna a scuola – Anna Frank storia di un diario, diario di storia", ad ospitare il progetto venerdì l'istituto "Egnazio Danti di Alatri, guidato dal dirigente scolastico Raffaella Carrubba. A presentarlo l'Accademia Magna Grecia e offerto dall'assessorato alla pubblica istruzione diretto da Tommasina Raponi. Il "Danti" ha accolto con entusiasmo la proposta teatrale, che si è inserito nell'ambito delle celebrazioni della "Giornata della Memoria". Il "Diario di Anna Frank" è diventato una commedia musicale on line, un riadattamento teatrale che si alimenta del contributo della musica e di canzoni inedite scritte per lo spettacolo.

«Questo progetto - ha spiegato la dirigente Carrubba - ha permesso ai miei ragazzi di conoscere il mondo meraviglioso e variopinto di Anna Frank, la giovane ebrea che ha lasciato una traccia indelebile nella storia dell'umanità e che ha conquistato il suo "pubblico" per il suo amore per la vita». «Ringrazio per questo - ha sottolineato la dott.ssa Tommasina Raponi, assessore alla pubblica istruzione per questa originale opportunità e per la sua sensibilità verso le tematiche della discriminazione, foriere di situazioni di conflittualità». Anche l'assessore Tommasina Raponi ha voluto commentare il progetto.

«L'idea di unire il teatro con la scuola è stata sollecitata dal Miur come possibilità formativa. Mi sembrava carino in questo anno particolare poter dare un nuovo impulso a questo settore, che come il mondo della scuola, è stato il più messo alla prova dalla pandemia. Come assessore alla pubblica istruzione mi sembrava di voler dare un segnale di un ritorno alla normalità, seppur tra le tante difficoltà. E quale esperienza migliore del teatro. Farlo soprattutto poi nella settimana della "Memoria" e dare ai ragazzi la possibilità di rivivere la storia di Anna Frank che ha fatto della scrittura una possibilità per poter uscire fuori con l'immaginazione da una storia drammatica. Ringrazio e mi complimento con la scuola Egnazio Danti, la sua comunità e il suo dirigente Carrubba ».