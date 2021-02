È un uomo classe ‘62 originario di Pignataro ma residente a Cassino l'automobilista coinvolto nell'incidente che si è registrato alcune ore fa a Montecassino. L'uomo avrebbe perso il controllo dell'auto, un suv, finendo rovinosamente nella vegetazione. Nonostante la dinamica dell'incidente, ancora da ricostruire e al vaglio delle autorità, presenti sul posto carabinieri e polizia, l'automobilista sembra esserne uscito quasi illeso. Per controlli approfonditi è stato trasportato in eliambulanza in una struttura della Capitale. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di recupero del mezzo, al lavoro i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa momentaneamente dalla polizia municipale.

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: conducente miracolato 36 minuti fa Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada a Montecassino. Momenti di paura per il conducente della vettura, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118. Miracolato l'uomo che sembrerebbe essere rimasto illeso. Si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza e della gru dei vigili de fuoco per recuperare il mezzo. di: La Redazione