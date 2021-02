Continuano le ricerche dell'investitore che giovedì scorso in via dello Spizzone, vicino a Viale Regina Margherita, ha preso una donna che era scesa dal marciapiede per far spazio ad una carrozzina. La donna dopo essere stata urtata è caduta a terra con il conducente dell'auto che si è allontanato. La donna non ha riportato particolari ferite e sul fatto stanno indagando gli agenti della polizia locale che hanno cercato ausilio anche dalle telecamere della zona.